Karetka na sygnale "siedzi mu na plecach", ale on i tak nie zjeżdża. "Musiał ją widzieć i słyszeć"

Strażacy uczą w internecie, jak ustępować pierwszeństwa pojazdom na sygnale

Korytarz życia - włącz myślenie! To akcja Ochotniczej Straży Pożarnej z Dolnego Śląska. Strażacy nagrywają i wrzucają do sieci filmy, na których widać, jak zachowują się kierowcy na widok straży pędzącej do pożaru. Czy wiedzą, co robić? Ta akcja ma edukować. Zobaczmy, jak jest i jak być powinno.

