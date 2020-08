Na weselu miał zaatakować ratowników, ale "niewiele pamięta". Grozi mu do trzech lat więzienia, może trafić do aresztu

Pojechali do kobiety, która na weselu miała stracić przytomność. Gdy dotarli na miejsce, zostali zaatakowani przez uczestnika zabawy. Ratownicy medyczni mają obrażenia twarzy, klatki piersiowej i kończyn górnych. Podejrzany o napaść jest 31-latek, który podczas przesłuchania w prokuraturze przyznał się do winy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Prokuratura zawnioskowała do sądu o najsurowszy ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowy areszt. Argumentuje to tym, że mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. - W związku z tym obawa ponownej ucieczki zdaniem prokuratora jest uzasadniona - podkreśla prokurator Gąsiorowski.

Atak na weselu

- Około godziny 5 nad ranem dostaliśmy wezwanie do domu weselnego, do kobiety w wieku około 30 lat, która była nieprzytomna. Ratownicy od razu spotkali się z agresją ze strony świadków. Jeden z weselników próbował wyciągnąć ratownika z karetki, właściwie bił go, a gdy drugi ratownik chciał pomóc koledze - uderzono go w twarz i klatkę piersiową - opisuje Paulina Targaszewska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.