Pijany jechał koparką. Nie chciał poddać się badaniu, "schował się w lesie, przykrywając liścmi"

To bardzo poważne ostrzeżenie dla Zbigniewa Ziobry, że można w parlamencie funkcjonować bez niego - ocenił były premier Leszek Miller, odnosząc się do przegranego przez klub PiS głosowania w sprawie odrzucenia w całości projektu noweli ustawy o notariacie, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. - Ziobro dostał mocny policzek od swoich kolegów i myślę, że to jest trochę preludium do głosowania wotum nieufności - stwierdził poseł KO Robert Kropiwnicki.