Drzewo spadło na motocyklistę. 54-latek zginął na miejscu

To typowy przykład tworzenia prawa po to, żeby prześladować jedną lub kilka wskazanych osób - mówił o "lex Tusk" Paweł Wojtunik, w przeszłości szef CBA i CBŚ. Gość "Faktów po Faktach" zwrócił przy tym uwagę na sprawę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Jego zdaniem w Polsce obserwujemy "tworzenie bardzo szczegółowych rozwiązań prawnych" i "wykorzystywanie wszystkich instytucji państwa do tego, żeby jedne osoby chronić za wszelką cenę, a inne osoby prześladować za wszelką cenę".