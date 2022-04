Wycięła tulipany rosnące przy budynku starostwa. Urzędnicy nie wezwali policji, ale pokazali nagranie

Z kapturem na głowie podeszła do zaułku przy budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie i wycięła kilkanaście rosnących tam tulipanów. Kobietę zarejestrowała kamera monitoringu. W tym samym miejscu w grudniu ubiegłego roku podpalona została palma. Tym razem urzędnicy policji nie wezwali, ale opublikowali nagranie z przestrogą: "jeżeli sytuacja się powtórzy, oficjalnie poinformujemy organy ścigania".

Na udostępnionym przez Starostwo Powiatowej w Olsztynie nagraniu widać, że do zdarzenia doszło w sobotę (23 kwietnia). Do Zaułku Botanicznego Mikołaja Kopernika podeszła kobieta. Jak zauważają urzędnicy, miała kaptur na głowie i maseczkę na twarzy. W pewnym momencie wyjęła nóż i wycięła kilkanaście tulipanów odmiany Mikołaj Kopernik. Kwiaty schowała do przygotowanej torby.