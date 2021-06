"Chcieli ukraść auto ojcu dziewczyny, trochę postraszyć tę rodzinę". Skończyło się tragicznie, nie żyje kobieta

Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z podżeganiem do zemsty, usiłowaniem rozboju i zabójstwem, do którego doszło w sobotę w miejscowości Stare Ślepce. Z podejrzanymi trwają czynności procesowe – powiedział prokurator rejonowy w Białogardzie Jarosław Zając.

Chcieli "postraszyć" i "się zemścić"

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Stare Ślepce na jednej z posesji. Według wstępnych ustaleń śledczych, motywem działania podejrzanych była zemsta. Córka pokrzywdzonego miała wyprowadzić się od chłopaka w Kołobrzegu. W tej przeprowadzce pomagała jej rodzina i wówczas miało dość do przepychanek i utarczek z mężczyzną. Ten poskarżył się bratu z Bydgoszczy i miał go namówić do zemsty. Brat podżegacza przyjechał z kolegą do Kołobrzegu i tam poznali dwóch mieszkańców Śląska. Razem w sobotę pojawili się w rodzinnej wsi dziewczyny.