"Rysie mają u nas tak dobrze, że pojawiły się młode"

W lasach Nadleśnictwa Dobrzany w Zachodniopomorskiem leśnikom udało się sfotografować dwa rysie. Należą one do grupy, która w ramach projektu "Powrót rysia w północno-zachodniej Polsce" zostały wypuszczone na wolność w 2019 roku. Leśnicy cieszą się, bo pojawiły się także kocięta.

Sukcesywnie przez cały ubiegły rok wypuszczono w sumie 20 rysi. Część z nich zawędrowała do Wielkopolski, a część osiedliła się w lasach RDLP w Szczecinie – w Nadleśnictwie Dobrzany jest ich 9.

Jest im tak dobrze, że się mnożą

Ryś to największy kot europejski, a w Polsce jest pod ochroną. Do bytowania potrzebuje rozległych obszarów leśnych – na mokradłach, bagnach i obszarach poprzecinanych rzekami i jeziorami, gdzie może odpocząć. Jeden osobnik potrzebuje terytorium około 250 kilometrów kwadratowych. Dorosłe rysie to samotniki, które nie tworzą rodzin czy stad.