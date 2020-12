Skradziono puszki z datkami dla chorej Laury. "Odbiera się nam nadzieję, że córka będzie mogła chodzić"

Do kradzieży doszło w Lęborku (Pomorskie) w sobotę i poniedziałek. Jedną puszkę skradziono z piekarni, dwie ze sklepów spożywczych. W jednym ze sklepów zamontowany był monitoring, który nagrał sprawcę. Widać, jak mężczyzna podchodzi do lady, zabiera szybko puszkę i to, co z niej wypadło. Po wszystkim ucieka.