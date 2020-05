Tony zabytków wydobytych z wody. "To naprawdę kapitalne znaleziska"

9 ton historii

We wtorek wyładowano w Szczecinie kolejną, już piątą partię eksponatów. Okazy tylko z tego transportu ważyły łącznie około 20 ton. Trafiły do Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego, gdzie zostaną wymyte, oczyszczone i pomalowane.

Gratka dla archeologów przy okazji inwestycji

Obiekty wydobywane podczas pogłębiania toru wodnego, sklasyfikowane jako zabytki, trafiają do muzeów – nie tylko w Kołobrzegu, ale też do Muzeum Narodowego w Szczecinie i do Fortu Zachodniego i Fortu Gerharda w Świnoujściu.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków i budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Dzięki pogłębieniu toru wodnego maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do ok. 11 m.