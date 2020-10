Nie żyje 27-letni motocyklista. "Jechał bez kasku i miał zakaz prowadzenia pojazdów"

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w Kisielicach (woj. warmińsko-mazurskie). Oficer dyżurny zgłoszenie dostał kilka minut po północy.

- Według wstępnych ustaleń policjantów 27-latek kierujący motocyklem nie dostosował prędkości jazdy do warunków ruchu, w wyniku czego uderzył w krawężnik, a następnie wywrócił się na chodnik. Na skutek doznanych obrażeń mężczyzna zmarł - przekazała asp. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Nie miał uprawnień i jechał bez kasku

To kolejny w ostatnich dniach śmiertelny wypadek motocyklisty. Do podobnego doszło 29 września w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). 17-letni motocyklista uderzył w drzewo i zginął na miejscu. On także jechał jednośladem bez kasku, nie mając uprawnień.