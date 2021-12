Kaszuby. Pani Natasza zauważyła dwa porzucone psy. Gdy uciekły, szukała ich osiem miesięcy

Jak pani Natasza odnalazła Wenoma

Suczka też odnaleziona. Teraz nazywa się Abra

Słodnik przyznaje, że nie wiedziała wcześniej o poszukiwaniach pani Nataszy. Dopiero niedawno przeczytała w mediach społecznościowych o całej historii i znalezionym Wenomie. Kiedy spojrzała na zdjęcia zrobione na samym początku niedaleko Łapalic, zauważyła podobieństwo jednego z psów do suczki, która do nich trafiła kilka tygodni temu z terenów leśnych w Stężycy.

- Jej stan był zły, była bardzo zaniedbana, miała mnóstwo kleszczy, uszkodzone oko, była chuda i pogryziona przez inne psy. Nikomu nie przyszło do głowy, że to może być ta sama suczka, która była poszukiwana, zwłaszcza, że przez jej stan nikt by nie poznał, że to ona. Nikt w okolicy suczki nie znał, historia jakich wiele, pies porzucony - podkreśla przedstawicielka Paki dla Zwierzaka.