Odnaleziony grot może pomóc w ustaleniu miejsca słynnej bitwy

Przedmioty z tego okresu nie są wykonane z metali szlachetnych, przez co ich znalezienie jest bardziej pracochłonne, a eksploratorzy z mniejszym zapałem podejmują się ich poszukiwań. Według Wyrostkiewicza, łatwiej znaleźć starożytne monety z czasów Chrystusa lub średniowieczne ozdoby, niż groty i bełty ze średniowiecznej bitwy. Wiąże się to z faktem, że eksploratorzy do poszukiwań używają zwykle wykrywaczy metali. By odkryć miejsce bitwy należy natomiast sprawdzić i kopać wszystko.