Samochód Straży Ochrony Kolei zsunął się z peronu na tory

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) zakończył się proces mężczyzny obwinionego o spowodowanie kolizji na drodze ekspresowej S7. Jarosław W. odpowiadał za niezachowanie bezpiecznego odstępu między pojazdami, przez co miał przyczynić się do tego, że seat z trzyosobową rodziną uderzył w bariery drogowe. W czasie procesu twierdził, że to nie on siedział za kierownicą. Moment zdarzenia nagrał inny kierowca.