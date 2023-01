Nowa drabina strażacka złamała się i runęła na ziemię. Straż pożarna: to były testy, nikt nie ucierpiał

czytaj dalej

Więźniowie, których tysiące dołączyło do Grupy Wagnera i walczyło w Ukrainie, zaczynają powracać do Rosji. To stawia społeczeństwo przed wyzwaniem reintegracji mężczyzn o kryminalnej przeszłości, mających niejednoznaczny status prawny i słabe perspektywy zatrudnienia - stwierdza w poniedziałkowej publikacji dziennik "New York Times". Prywatna firma wojskowa rekrutuje więźniów na skalę niewidzianą od II wojny światowej.