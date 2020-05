Gehenna bliźniaczek spod Lęborka. Matka z zarzutem znęcania, jej partner podejrzany o usiłowanie zabójstwa

W miniony piątek do domu w Siemirowicach pod Lęborkiem (woj. pomorskie), w którym mieszkali 24-letnia Klaudia K. i 27-letni Daniel P., wezwano karetkę pogotowia. Poszkodowaną miała być 5-letnia Maja. Według nieoficjalnych informacji lokalnych mediów, dramatyczny telefon wykonał członek rodziny, a nie sami opiekunowie.

Ratownicy pogotowia zastali zakrwawioną dziewczynkę z poważnymi obrażeniami głowy. Na jej ciele były także inne rany, które wskazywały na efekt znęcania się nad dzieckiem. Natychmiast zawiadomiona została policja, a 5-latka trafiła do szpitala w Gdańsku.

Skrzywdzone bliźniaczki

Okazało się, że druga z bliźniaczek – Pola – również miała ślady maltretowania. Jej obrażenia były jednak lżejsze, więc nie było konieczne zabranie jej do szpitala. – Ślady pobicia były zarówno świeże, jak i starsze – przekazała nam Bąciaszek.

Policja zaznacza, że wcześniej nie dotarło do niej żadne zgłoszenie dotyczące tej rodziny - ani od jakiejkolwiek instytucji, ani od pozostałych członków rodziny. Dziadkowie dziewczynek mieli przekazać mediom, że alarmowali o możliwości znęcania.

W domu były także inne dzieci z poprzednich związków zarówno zatrzymanego mężczyzny, jak i kobiety. Prokuratura i policja nie informują, by wobec nich również stosowana była przemoc.

Maltretowane od miesięcy

W sobotę 24-letnia matka bliźniaczek i jej 27-letni partner zostali doprowadzeni do prokuratury. Oboje usłyszeli po trzy zarzuty. Mężczyzna – usiłowania zabójstwa jednej z dziewczynek, znęcania się nad dziećmi oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kobieta jest podejrzana o znęcanie się nad dziewczynkami, nieudzielenie im pomocy oraz narażenie życia i zdrowia córek na niebezpieczeństwo.

Prokurator Rejonowy w Lęborku Patryk Wegner przekazał nam, że teraz śledczy będą ustalać, jak długo trwało znęcanie nad dziećmi. – Wstępnie przyjęto, że był to okres dziewięciomiesięczny – zaznaczył prokurator. To oznacza, że śledczy podejrzewają, że dziewczynki były maltretowane już we wrześniu ubiegłego roku.