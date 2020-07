W upalny dzień zostawili psa bez wody w zamkniętym aucie, bo nie mogli zabrać go do restauracji

Niedziela, 19 lipca. Piękna pogoda, upał, w gdyńskiej dzielnicy Orłowo tłumy. Do strażników miejskich patrolujących okolicę podeszła kobieta i powiadomiła ich, że w zaparkowanym w pobliżu samochodzie jest pies.

Z jej relacji wynikało, że był zamknięty w aucie od prawie półtorej godziny. Bez wody, a szyba uchylona była zaledwie o centymetr. W tym czasie kilka osób próbowało go uwolnić, ale okazało się to niemożliwe.

Piekielna pułapka

- Funkcjonariusze podali oczywiście uratowanemu psu wodę. Był tak spragniony, że wypił cztery pełne miski. Niedługo później na miejscu pojawili się właściciele psa, którzy tłumaczyli, że zostawili zwierzę w aucie, ponieważ nie mogli zabrać go do restauracji. Takie zachowanie jest oczywiście niedopuszczalne, a co więcej, karalne z litery prawa, dlatego też sprawa została przekazana policjantom z komisariatu w Redłowie, którzy prowadzą dalsze czynności – przekazał Leonard Wawrzyniak, rzecznik Straży Miejskiej w Gdyni.