Upały uszkodziły jedną z głównych dróg w Gdyni. To oznacza duże utrudnienia dla kierowców

Z powodu wysokich temperatur i dużego ruchu uszkodzona została jezdnia na Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni. Jest to jedna z głównych dróg w mieście. Naprawa potrwa kilka tygodni, a to wiąże się ze sporymi utrudnieniami. Samorządowcy przygotowali tymczasowe rozwiązanie.

Do awarii dylatacji jezdni na Estakadzie Kwiatkowskiego doszło w poniedziałek wieczorem. Przyczyną są panujące od kilku dni upały oraz duży ruch, który na tej drodze jest codziennością. To właśnie tą trasą samochody ciężarowe dojeżdżają do portu i bazy kontenerowej w Gdyni. Jest to również jedyna droga, którą mieszkańcy mogą dojechać do północnych dzielnic miasta: Obłuża i Oksywia.

Dylatacja to metalowy element utworzony między dwiema przylegającymi do siebie częściami drogi. Jest ona na każdym wiadukcie, estakadzie i moście. Ma za zadanie rozładowywać napięcia, które powstają właśnie między innymi podczas upałów.

Tymczasowe rozwiązanie

- To nie jest tak, że my możemy iść do sklepu i kupić tę część dylatacji. Niestety to są rzeczy, które się zamawia na wymiar. Z tego, co sprawdziliśmy, jeżeli chodzi o czas realizacji, to jest około pięciu tygodni - mówi Łucyk.