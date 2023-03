Gdynia. Klif w Orłowie znów się osunął. "Zagrożenie dla przebywających na plaży"

Z gdyńskiego klifu w ostatnich dniach znowu osunęły się znaczne masy ziemi. Urząd Morski ustawił tablice informujące o niebezpieczeństwie grożącym spacerowiczom. To jedyne, co urzędnicy są w stanie zrobić, bo w tym miejscu nie mogą być prowadzone żadne prace związane z umacnianiem klifu.

Zagrożenie dla przebywających na plaży, podjęli "działania prewencyjne"

- Spowodowało to zagrożenie dla przebywających na plaży osób. My jako Urząd Morski, jako że obszar ten jest położony w pasie technicznym, po dokumentacji terenu przy linii brzegowej i zaobserwowaniu pęknięć oraz osunięć, przystąpiliśmy do działań prewencyjnych, czyli postawienia barierki oraz tablic ostrzegawczych, by nie wchodzić na zbocza klifu, bo grozi to wypadkiem - podkreśla kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Sobieszewie Łukasz Partyka z Urzędu Morskiego w Gdyni.