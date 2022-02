Napadł na lombard w Gdańsku, ukradł biżuterię. Policja po miesiącu zatrzymała podejrzanego o rozbój

Sprawca miał uciec oplem

Do napadu doszło we wtorek 4 stycznia. Po godz. 13 do lombardu przy ulicy Chrobrego na gdańskim Wrzeszczu wszedł zamaskowany mężczyzna. Wybił dwie szyby lady i zabrał co udało mu się chwycić - głównie biżuterię. Właścicieli, którzy próbowali go powstrzymać, potraktował gazem.