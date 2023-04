Tragedia w jednej z restauracji. Mężczyzna zadławił się posiłkiem i zmarł

czytaj dalej

Rolnicy, którzy przez kilkanaście dni protestowali w Hrubieszowie w związku z działaniami rządu wobec zboża Ukrainy, zawiesili protest, ale - jak zapewnili - pozostają w gotowości strajkowej. - Powołamy pogotowie strajkowe, które będzie gotowe do strajku każdego dnia - przekazał lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Zwrócił się też bezpośrednio do prezesa PiS. - Prezesie Kaczyński, zejdź na ziemię, ja cię o to proszę. Zejdź do ludzi. Obstawiła cię banda klakierów, która żyje z tego państwa. Którzy żyją z tych datków publicznych razem z tobą i zakłamują cię. Gdybyś miał odrobinę honoru, tutaj byłbyś z nami - powiedział.