"Ma rany na plecach, połamane ręce. Wrzucono go do ogniska". Dwie osoby z zarzutami

Pili razem alkohol, doszło do awantury. - Poszkodowany został pobity przez kobietę i mężczyznę. Trafił do szpitala z poważnymi ranami na plecach, był wielokrotnie uderzany trzonkiem od siekiery, ma także połamane ręce. Wrzucono go do palącego się ogniska - informuje policja. 44-latka i 24-latek usłyszeli policyjne zarzuty.