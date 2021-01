Drzewo przygniotło drwala. Uwolnili go strażacy

Policja wyjaśnia okoliczności przewrócenia się drzewa na mężczyznę pracującego w lesie. Mężczyzna nie był w stanie sam wydostać się spod konaru. Został przetransportowany do szpitala.

Do sytuacji – prawdopodobnie nieszczęśliwego wypadku – doszło we wtorek w miejscowości Balewo (Pomorskie). Na pracującego w lesie drwala spadł konar drzewa, przygniatając go. - Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej ze Sztumu i Mikołajek Pomorskich – przekazuje nam starszy aspirant Piotr Car z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.