"Specjalizowali się w środkach ochrony roślin i materiale siewnym". Grozi im do 15 lat więzienia

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Pomorskim Wydziałem Prokuratury Krajowej zatrzymali osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą z włamaniami do hurtowni, gospodarstw rolnych i bankomatów - poinformowały CBŚP i Prokuratura Krajowa.

- Członkowie grupy są podejrzani o kradzieże z włamaniami do hurtowni z chemią rolną, bankomatów oraz gospodarstw rolnych - powiedziała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz. - Ich celem były przede wszystkim pieniądze, środki ochrony roślin oraz materiał siewny. Policjanci z prokuratorami dokładnie ustalają, ile członkowie grupy mogli zarobić na przestępczym procederze. Według wstępnych szacunków może to być co najmniej 1,5 miliona złotych - dodała.