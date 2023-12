Znamy cały skład rządu Donalda Tuska

Nowa kandydatka na ministra

Według nieoficjalnych informacji reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej, obok posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli, która obejmie stanowisko ministry do spraw równości, do rządu z ramienia Polski 2050 wejdzie też Agnieszka Buczyńska jako ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego - jest drugą wiceprzewodniczącą i sekretarz generalną partii. To jedna z najbliższych współpracownic Szymona Hołowni. I to ją marszałek Sejmu rekomendował na stanowisko ministry do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Była członkinią w gdańskiej radzie do spraw seniorów oraz prezeską regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.