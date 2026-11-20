Polska Zestrzeliwanie rakiet jeszcze nad Ukrainą? Dwaj generałowie komentują Kamila Grenczyn |

Koziej o zestrzeliwaniu pocisków nad Ukrainą. "Musimy robić wszystko, aby w NATO zapadła tego typu decyzja" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W nocy z czwartku na piątek podczas jednego z większych ataków powietrznych Rosji na zachodnią Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie obiekty. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy.

Generał brygady Stanisław Koziej, były szef BBN i były wiceszef MON, był pytany w "Tak jest" w TVN24 o to, jakie zmiany można wprowadzić natychmiast po nocnym incydencie. Według niego należy wzmocnić i zwiększyć liczbę środków obrony powietrznej, co jednak ocenił jako ruch "niezmieniający jakości reakcji".

- Tu jest potrzebny nowy ruch jakościowy. Mam na myśli uznanie wreszcie, że jesteśmy atakowani, że jesteśmy pod agresją i że stosownie do tej agresji reagujemy - powiedział.

Zestrzeliwanie rakiet nad Ukrainą. Koziej: potrzebna decyzja NATO

Koziej odniósł się następnie do konieczności przekonywania sojuszników z NATO, żeby - jak mówił - "ustanowić wysuniętą strefę obrony powietrznej przed granicami NATO, aby te środki nie tylko wykrywać, (...) ale je także zwalczać już zawczasu".

Dopytany, czy ma na myśli strącanie rakiet nad Ukrainą, potwierdził. - Nie mówię tutaj, żebyśmy sami to robili jako państwo, bo jesteśmy członkiem NATO i to nie byłoby dobre i słuszne. Natomiast my musimy robić wszystko, aby w NATO zapadła tego typu decyzja - wyjaśnił generał brygady.

Zdaniem Kozieja Rosja powinna otrzymać od NATO komunikat o treści: - Jeżeli wy nie potraficie, nie macie możliwości kontrolować swoich rakiet, jeśli one błądzą, błąkają się i wpadają na nasze terytorium, to za 10 dni my zaczniemy za was to robić i będziemy uziemiać te rakiety, zanim one dolecą do naszego terytorium.

Wola NATO i USA. Bogusław Pacek: ta sytuacja nie jest prosta

O to, czy został przekroczony punkt krytyczny i czy pojawi się wola polityczna, aby było porozumienie w sprawie zestrzeliwania rosyjskich pocisków jeszcze nad Ukrainą, był pytany generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

- Kluczowym problemem jest, czy wyrazi taką wolę Sojusz Północnoatlantycki, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. W sytuacji takiej, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni do tej grupy sojuszników obradujących w sprawie Ukrainy (...) i mówi: "przestańcie pomagać Ukrainie", to ta sytuacja nie jest prosta z punktu widzenia Sojuszu i z punktu widzenia Europy - powiedział.

Pacek ocenił też, że to rozwiązanie "byłoby dzisiaj najbardziej adekwatne do coraz poważniejszego zagrożenia". Zaznaczył następnie, że potrzebne jest wzmocnienie obrony powietrznej, zarówno w kwestii monitorowania tego, co się dzieje, jak i działania.

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