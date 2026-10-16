Polska Zawiadomienie do prokuratury na "funkcjonariuszy" TV Republika. Jest decyzja ministra Oprac. Kuba Koprzywa |

Kierwiński: złożymy zawiadomienie do prokuratury na funkcjonariuszy TV Republika i Sakiewicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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- Skierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku ze zniesławieniem funkcjonariuszy policji, w związku ze zniewagami pod ich adresem, w związku z publicznym nawoływaniem do odstąpienia od działań - mówił Kierwiński. Wymieniał, że zawiadomienie dotyczyć będzie też "publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszy, wywierania wpływu na czynności urzędowe oraz znieważania funkcjonariuszy lub konstytucyjnego organu państwa".

Policjantka pchnięta na drzwi

Sprawa dotyczy wydarzeń, które rozegrały się w piątek przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Tam policjanci zatrzymali do wylegitymowania mężczyznę, który wracał ze zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Próbował uciekać. W trakcie interwencji zaczął zachowywać się agresywnie. W pewnym momencie miał pchnąć funkcjonariuszkę na szklane drzwi. Szyba rozbiła się pod wpływem uderzenia, a policjantka trafiła do szpitala. Mężczyzna miał pod kurtką nóż.

Prawicowe media przedstawiły sytuację jako "atak na biuro Adama Borowskiego". Borowski to opozycjonista z czasów PRL, w ostatnich latach związany z PiS, członek zarządu wspomnianego stowarzyszenia.