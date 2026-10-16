Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zawiadomienie do prokuratury na "funkcjonariuszy" TV Republika. Jest decyzja ministra

|
Szef MSWiA Marcin Kierwiński
Kierwiński: złożymy zawiadomienie do prokuratury na funkcjonariuszy TV Republika i Sakiewicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dziennikarzy, bardziej funkcjonariuszy, Telewizji Republika i pana Sakiewicza - oświadczył Marcin Kierwiński. Sprawa ma związek z ranną policjantką i zachowaniem prawicowych mediów w relacjonowaniu protestów pod TK.

- Skierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku ze zniesławieniem funkcjonariuszy policji, w związku ze zniewagami pod ich adresem, w związku z publicznym nawoływaniem do odstąpienia od działań - mówił Kierwiński. Wymieniał, że zawiadomienie dotyczyć będzie też "publicznego nawoływania do udostępnienia informacji dotyczących życia prywatnego funkcjonariuszy, wywierania wpływu na czynności urzędowe oraz znieważania funkcjonariuszy lub konstytucyjnego organu państwa". 

Policjantka pchnięta na drzwi

Sprawa dotyczy wydarzeń, które rozegrały się w piątek przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Tam policjanci zatrzymali do wylegitymowania mężczyznę, który wracał ze zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Próbował uciekać. W trakcie interwencji zaczął zachowywać się agresywnie. W pewnym momencie miał pchnąć funkcjonariuszkę na szklane drzwi. Szyba rozbiła się pod wpływem uderzenia, a policjantka trafiła do szpitala. Mężczyzna miał pod kurtką nóż.

Prawicowe media przedstawiły sytuację jako "atak na biuro Adama Borowskiego". Borowski to opozycjonista z czasów PRL, w ostatnich latach związany z PiS, członek zarządu wspomnianego stowarzyszenia.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Marcin KierwińskiPolicjaMSWiATV Republika
Czytaj także:
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty w ciągu dnia alert RCB odwołany
Polska
Wołodymyr Zełenski
"Kozioł ofiarny" Trumpa? Kilkanaście sekund ciszy i uśmiech Zełenskiego
Świat
Niski poziom wody w zbiorniku Ardingly w południowej Anglii
Kluczowe zbiorniki retencyjne są tu prawie puste
METEO
Pożar na Pradze Południe
Pożar sklepu, słup dymu nad Warszawą
WARSZAWA
imageTitle
Zażarta walka w Zakopanem i historyczny tytuł Tomasiaka
EUROSPORT
spacex brownsville teksas shutterstock_2586194623
Nowy Jork naciska na SpaceX. Padły pytania o bezpieczeństwo AI
BIZNES
6 min
Sejm Wita Gosek
"Ale przecież to pan mnie przepycha", czyli kto komu powinien zrobić miejsce
Sejm Wita
Barbara Gawryluk
Nie żyje Barbara Gawryluk
Kultura i styl
Czterech Szwedów zatrzymanych na lotnisku w Gdańsku
Akt oskarżenia wobec czterech Szwedów po rozboju w centrum Gdańska
Trójmiasto
kręgosłup
Ruch albo ból. Jak codzienne nawyki wpływają na zdrowie pleców?
Anna Bielecka
Sławomir Mentzen
FAŁSZW Niemczech "setki małżeństw z nieletnimi dziewczynkami". A jak jest
Szymon Rębowski
stacja benzynowa paliwo dystrybutor shutterstock_2474205563
Kierowcy mogą odetchnąć. "Najbardziej może potanieć benzyna"
BIZNES
imageTitle
Krok Świątek w dobrą stronę. Zobacz sytuację w rankingu
EUROSPORT
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Park kieszonkowy i ścieżka rowerowa w miejscu dawnego parkingu
WARSZAWA
shutterstock_2734028915
Polska bez lekowego parasola. Produkujemy tylko pół procent leków krytycznych
Zdrowie
Policja ma opuścić teren zoo Łączna
Koniec działań prokuratury na terenie zoo. Jest decyzja w sprawie zwierząt
Wrocław
Holandia, sieć sklepów Albert Heijn
Cyberatak sparaliżował zakupy. Piąty dzień problemów
BIZNES
imageTitle
Świątek zmierzy się z Chwalińską. "To wiele znaczy"
EUROSPORT
Henry Nowak
Media: ukryła nóż po zabójstwie Henry'ego Nowaka, wcześniej wyjdzie z więzienia
Świat
Wołodymyr Zełenski w Brukseli
Ukraina potrzebuje pocisków. "Europa dysponuje takimi zasobami"
Świat
Jesień w Ornontowicach (Śląskie)
W tej prognozie widać 20 stopni Celsjusza. Potężny niż wymusi zmianę aury
METEO
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Nowa fala fałszywych SMS-ów. "Podobne kampanie pojawiają się regularnie"
BIZNES
Incydent przy Marszałkowskiej
Policjantka pchnięta na szklane drzwi. Zatrzymany miał nóż w kurtce
WARSZAWA
shutterstock_2375011801
Można opóźnić utratę pamięci. Co z lekami dla Polaków?
Zdrowie
Na lotnisku Kolonia/Bonn w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który próbował przemycić ponad 90 jaszczurek i jadowitych węży
Podróżny "wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego". W bagażu jadowite węże
Świat
Wołodymyr Zełenski i Peter Magyar
"Węgry są gotowe udzielić wszelkiego możliwego wsparcia dyplomatycznego"
Świat
imageTitle
Będzie polski półfinał. Świątek pewnie pokonała Amerykankę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Białymstoku, nie żyją obie kobiety
Potrąciła śmiertelnie dwie seniorki idące na mszę. Przyznała się do winy
Białystok
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach
METEO
Do zdarzenia doszło na ulicy Malczewskiego w Sopocie
Samochód uderzył w wózek rowerowy. Trzylatek wypadł na jezdnię
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica