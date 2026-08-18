Polska Wypadek na Węgrzech. Ekspert o kierowcach: nikt nie jest w stanie odpocząć w takich warunkach Oprac. Adrian Wróbel |

Ekspert o przepisach czasu pracy kierowców autokarów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZOLTAN MATHE/PAP/EPA

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Gościem na antenie TVN24 był biegły sądowy ds. wypadków drogowych, ekspert w dziedzinie rejestracji czasu pracy kierowców, instruktor nauki jazdy i kierowca zawodowy doktor Maciej Kulka. Wyjaśnił, jak wyglądają przepisy dotyczące pracy w prowadzeniu autokarów.

Zaznaczył, że nie ma znaczenia, ilu kierowców jest w autokarze, mogą oni być w pracy maksymalnie przez 21 godzin. Co to oznacza w praktyce? - W tym czasie mogą przebywać w tym autokarze - doprecyzował. Przepisy stanowią dodatkowo, że zmiana jednego kierowcy za kierownicą nie może wynieść więcej niż dziewięć godzin. - Dwa razy w tygodniu każdy z nich może przedłużyć czas prowadzenia pojazdu do 10 godzin - wytłumaczył.

Przepisy dotyczące jazdy nocnej (od północy do godziny 7 rano) zakładają krótszy czas pracy. Kierowcy jadący w nocy mogą być w pracy do 10 godzin. Z nocnym przejazdem mieliśmy do czynienia w przypadku autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech.

Po wypadku na Węgrzech. Ekspert o pracy kierowców

Doktor Kulka zwrócił też uwagę na nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech - w drodze powrotnej kierowcy mieli dwugodzinną przerwę w Sarajewie. Wówczas pasażerowie zwiedzali miasto.

- Chciałbym tutaj wyjaśnić, jak wygląda taki odpoczynek kierowców. W zasadzie nie da się odpocząć w autobusie, gdy na zewnątrz jest temperatura 29 stopni - ocenił. Przypomniał, że autokary obowiązują te same przepisy, co samochody osobowe - pojazd nie może stać na włączonym silniku więcej niż minutę [podczas długiego postoju nie działa klimatyzacja - red.].

- W związku z tym ci kierowcy raczej nie odpoczęli, bo nikt nie jest w stanie odpocząć przy temperaturze 29 stopni, a w autobusie mogła ta temperatura być znacznie wyższa. Ten element również ma wpływ na zmęczenie kierowcy (...). Oni powinni wracać ciągiem albo nie mieć przejazdów nocnych, czyli organizator powinien to zorganizować w taki sposób, żeby pielgrzymi w nocy gdzieś sobie przenocowali i dopiero później wrócili do domu - zwrócił uwagę.

Biegły przytoczył też swoje doświadczenia - był kierowcą na tej samej trasie co autobus, który uległ wypadkowi. Doktor Kulka wiózł wycieczkę z emerytowanymi strażakami. - Było to zorganizowane w taki sposób, żeby nie było nocnych przejazdów - wyjaśnił.

W niedzielę około godziny 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju, doszło do katastrofy autokaru, którym podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech.