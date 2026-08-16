Polska Dwa specjalne samoloty mogą lecieć na Węgry. Kiedy poleci pierwszy? Kamila Grenczyn |

Tusk: podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

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Tusk poinformował na platformie X, że na Węgry zostanie wysłany polski samolot specjalny z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Decyzja została podjęta po tym, jak z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3 doszło do tragicznego wypadku autokaru, którym podróżowało blisko 60 obywateli Polski.

"Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili" - oświadczył szef rządu.

Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026 Rozwiń

Kiedy specjalny samolot ruszy na Węgry?

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał później, że lot samolotu specjalnego na Węgry planowany jest w niedzielę między godziną 18 a 20. O godzinie 19.30 zaplanowano briefing prasowy na lotnisku wojskowym w Warszawie. Jak dodał Wewiór, z MSZ samolotem poleci wiceszef resortu Wojciech Zajączkowski i Andrzej Osiak z Departamentu Konsularnego MSZ.

Wewiór podkreślił, że będą także jeszcze dwie osoby ze wsparcia konsularnego, które zostaną na miejscu dłużej, by wesprzeć prace polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie oraz prace konsulatu.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała później, że na pokładzie znajdzie się też wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk i zespół pomocy humanitarnej. - Tam na miejscu zostanie podjęta decyzja po analizie stanu zdrowia poszczególnych osób co do ewentualnego transportu tych osób do Polski - poinformowała. Takie decyzje - jak powiedziała - zapadną w poniedziałek.

Wojewoda poinformowała też, że na razie nie ma decyzji, gdzie samolot wyląduje po powrocie do Polski.

Drugi samolot poleci na Węgry

O przygotowaniu kolejnej maszyny powiadomił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Poleciłem dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech" - ogłosił na X.

"Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy" - dodał.

1 Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami @MSZ_RP i @MZ_GOV_PL.



Poleciłem także dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 16, 2026 Rozwiń

Tragiczny wypadek Polaków na Węgrzech

Tusk w oddzielnym wpisie poinformował, że odbył rozmowę z szefem węgierskiego rządu Peterem Magyarem. "Podziękowałem za dotychczasową pomoc i zaangażowanie węgierskich służb, ratowników i lekarzy. Premier przekazał rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, aby pomóc wszystkim poszkodowanym w tej tragicznej chwili" - przekazał.

Przed chwilą rozmawiałem z węgierskim premierem Péterem Magyarem. Podziękowałem za dotychczasową pomoc i zaangażowanie węgierskich służb, ratowników i lekarzy. Premier przekazał rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, aby pomóc… — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026 Rozwiń

W niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem doszło do wypadku autokaru, którym podróżowało 59 polskich obywateli. Zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie poważnym.

Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech. Według oświadczenia węgierskiej policji autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie kraju, a do wypadku doszło w okolicy miejscowości Mezokeresztes. Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała posiedzenie sztabu kryzysowego. - W stan gotowości są postawione pomoc humanitarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jeżeli tylko zapadną decyzje ze strony węgierskiej, że jest potrzebna pomoc lekarzy i medyków z Polski, to służby są gotowe natychmiast taką pomoc wysłać - mówiła mediom w trakcie spotkania.