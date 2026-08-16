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Dwa specjalne samoloty mogą lecieć na Węgry. Kiedy poleci pierwszy?

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Tusk: podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE
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Lot specjalnego samolotu na Węgry planowany jest między godziną 18 a 20 - przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przed wylotem odbędzie się briefing prasowy. O wysłaniu specjalnej maszyny poinformował wcześniej premier Donald Tusk.

Tusk poinformował na platformie X, że na Węgry zostanie wysłany polski samolot specjalny z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Decyzja została podjęta po tym, jak z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3 doszło do tragicznego wypadku autokaru, którym podróżowało blisko 60 obywateli Polski.

"Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili" - oświadczył szef rządu.

Kiedy specjalny samolot ruszy na Węgry?

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał później, że lot samolotu specjalnego na Węgry planowany jest w niedzielę między godziną 18 a 20. O godzinie 19.30 zaplanowano briefing prasowy na lotnisku wojskowym w Warszawie. Jak dodał Wewiór, z MSZ samolotem poleci wiceszef resortu Wojciech Zajączkowski i Andrzej Osiak z Departamentu Konsularnego MSZ.

Wewiór podkreślił, że będą także jeszcze dwie osoby ze wsparcia konsularnego, które zostaną na miejscu dłużej, by wesprzeć prace polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie oraz prace konsulatu.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała później, że na pokładzie znajdzie się też wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk i zespół pomocy humanitarnej. - Tam na miejscu zostanie podjęta decyzja po analizie stanu zdrowia poszczególnych osób co do ewentualnego transportu tych osób do Polski - poinformowała. Takie decyzje - jak powiedziała - zapadną w poniedziałek.

Wojewoda poinformowała też, że na razie nie ma decyzji, gdzie samolot wyląduje po powrocie do Polski.

Drugi samolot poleci na Węgry

O przygotowaniu kolejnej maszyny powiadomił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Poleciłem dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie przygotowanie samolotu CASA i wojskowego Zespołu Ewakuacji Medycznej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, nasi piloci będą gotowi do szybkiej pomocy rannym Polakom na Węgrzech" - ogłosił na X.

"Wszelkie działania są uzależnione od decyzji sztabu kryzysowego, rodzin i lekarzy. Wojsko jest zawsze gotowe do pomocy" - dodał.

Tragiczny wypadek Polaków na Węgrzech

Tusk w oddzielnym wpisie poinformował, że odbył rozmowę z szefem węgierskiego rządu Peterem Magyarem. "Podziękowałem za dotychczasową pomoc i zaangażowanie węgierskich służb, ratowników i lekarzy. Premier przekazał rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, aby pomóc wszystkim poszkodowanym w tej tragicznej chwili" - przekazał.

W niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem doszło do wypadku autokaru, którym podróżowało 59 polskich obywateli. Zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie poważnym.

Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech. Według oświadczenia węgierskiej policji autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie kraju, a do wypadku doszło w okolicy miejscowości Mezokeresztes. Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała posiedzenie sztabu kryzysowego. - W stan gotowości są postawione pomoc humanitarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jeżeli tylko zapadną decyzje ze strony węgierskiej, że jest potrzebna pomoc lekarzy i medyków z Polski, to służby są gotowe natychmiast taką pomoc wysłać - mówiła mediom w trakcie spotkania.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
WęgryDonald Tusk
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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