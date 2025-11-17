Wyciek gazu w Krakowie. Słup ognia sięga 20 metrów

Wyciek gazu w Krakowie Źródło: TVN24

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, powiedział w TVN24, że do wycieku gazu doszło na terenie ogródków działkowych., w "niezamieszkałej strefie". - Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 4 nad ranem. Doszło (w tym miejscu - red.) do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia - przekazał. Jak dodał, słup ognia ma około 20 metrów.

Straż pożarna: nawet kilka godzin akcji

Ciepły poinformował, że na miejscu pracują wszystkie służby, w tym pogotowie gazowe. - My, jako strażacy, zabezpieczamy teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia - poinformował. Jak zapowiedział strażak, "działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin".

Strażacy czekają na sygnał od gazowników, którzy odetną dopływ gazu, a gdy gaz się dopali, będą mogli wkroczyć do akcji.

