Wyciek gazu w Krakowie. Słup ognia sięga 20 metrów

Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, powiedział w TVN24, że do wycieku gazu doszło na terenie ogródków działkowych., w "niezamieszkałej strefie". - Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż po godzinie 4 nad ranem. Doszło (w tym miejscu - red.) do rozszczelnienia instalacji gazowej średniego ciśnienia - przekazał. Jak dodał, słup ognia ma około 20 metrów.
Straż pożarna: nawet kilka godzin akcji
Ciepły poinformował, że na miejscu pracują wszystkie służby, w tym pogotowie gazowe. - My, jako strażacy, zabezpieczamy teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia - poinformował. Jak zapowiedział strażak, "działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin".
Strażacy czekają na sygnał od gazowników, którzy odetną dopływ gazu, a gdy gaz się dopali, będą mogli wkroczyć do akcji.
Autorka/Autor: tas/lulu, tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24