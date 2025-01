Tusk o sondażowych wynikach Trzaskowskiego: trzeba będzie naprawdę walczyć

"Starać się, walczyć, błagać, przekonywać"

- Te sondaże na początku były bardzo obiecujące - przyznał. - Ale powtarzałem - i Rafał Trzaskowski też absolutnie jest tego samego zdania, rozmawialiśmy o tym także wczoraj i nic się nie zmieniło w naszej ocenie - ta walka o prezydenturę, a to jest walka o bardzo ważne rzeczy, o zupełnie dwie różne wizje tego, jaka Polska ma być, to będzie bardzo ciężki bój o każdy głos - mówił.

W ocenie szefa polskiego rządu rozegra się między nimi walka "bardzo wyrównana". - I nikt z nas sobie nie robił iluzji, mówię o prezydencie Trzaskowskim, o mnie, o moim środowisku, że te bardzo obiecujące sondaże to jest coś, co jest dane i że to będzie utrzymane do końca wyborów - przyznał.