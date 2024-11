Tusk o dacie prawyborów

Jak mówił, najbardziej prawdopodobną datą prawyborów w Koalicji Obywatelskiej jest 23 listopada. - Ja prosiłem o to, żeby nie wskazywać precyzyjnej daty, chociaż najbardziej prawdopodobna data to 23 listopada, ponieważ są to wybory, w których uczestniczą członkowie kilku partii, dlatego musimy scalić bazy członkowskie: to taka robota techniczna - mówił Tusk na konferencji prasowej. - Na pewno wcześniej poinformuję o wynikach tych sondaży, które robimy na większą skalę, tak, żeby ci, którzy głosują, też wiedzieli, jakie są realne szanse poszczególnych kandydatów - dodał.