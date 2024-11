Gawkowski "nie chce" kandydować, ale "nigdy nie można nic wykluczyć"

Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, wicepremier i minister cyfryzacji, przyznał w "Kropce nad i" w TVN24, że nie chce kandydować w wyborach prezydenckich, ale nie wykluczył takiej ewentualności. Mówił, że w jego ugrupowaniu jest "sporo" osób, które mogłyby stanąć do prezydenckiego wyścigu. Przekazał, że decyzja partii w tej sprawie zapadnie na przełomie grudnia i stycznia.

Tę decyzję komentował w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Gawkowski - wicepremier i minister cyfryzacji ( Nowa Lewica ). Mówił, że ta deklaracja "dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem". - Pan marszałek od wielu tygodni podkreślał, że będzie kandydował. Dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie, (to) po prostu realizacja tych wszystkich obietnic, które padały - powiedział.

Wicepremier odniósł się też do słów Hołowni o tym, że jest kandydatem "niezależnym". - Chyba dzisiaj nie ma niezależnych kandydatów, bez względu jak siebie będziemy plasowali na scenie politycznej. Bo jeżeli wystawi kogoś Lewica, a wystawimy kandydata na prezydenta, to będzie kandydatem Lewicy - dodał.

Gawkowski: chcemy ogłosić z dużą pompą naszego kandydata lub kandydatkę

Mówił też o tym, w jaki sposób Lewica zamierza ogłosić swojego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. - My chcemy ogłosić z dużą pompą naszego kandydata (lub) kandydatkę, bo wydaje się nam, że to ważne, żeby w wyborach prezydenckich rozpocząć dobrze marsz prezydencki - powiedział.

Wicepremier był pytany, czy sam może wystartować w prezydenckim wyścigu. - Nie chcę kandydować w wyborach prezydenckich, bo mam ważny odcinek w rządzie i mówiłem to od wielu tygodni i miesięcy. Nic nie można nigdy wykluczyć, bo (ma się - red.) perspektywę taką, że partie polityczne podejmują decyzje wewnątrz swoich instytucji, organów, członków partii, ludzi, którzy z nami współpracują od lat - tłumaczył.

Gawkowski: decyzja w sprawie naszego kandydata lub kandydatki zapadnie na przełomie grudnia i stycznia

Gawkowski zapowiedział, że decyzja Lewicy w sprawie kandydata zapadnie na przełomie grudnia i stycznia. - Na pewno wystawimy kandydata. Są też świetne kandydatki. I Magda Biejat, i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk naprawdę są świetne. Kandydaci też się zgłaszają - zapewniał, ale dopytywany o ich nazwiska nie wymienił żadnego konkretnego poza swoim. - Przez ostatnie miesiące Lewica mówiła wprost, że wystawi kandydatkę. Ja nie zamykam tego procesu. Ja nie mówię, że on się tak skończy, ale kandydatów na Lewicy jest sporo. Mamy też takie przekonanie, że mamy o czym opowiedzieć, o sukcesach w rządzie. Jesteśmy w tym rządzie od roku - mówił dalej Gawkowski.

Jako dotychczasowe sukcesy swojego ugrupowania w rządzie wicepremier wymienił większe pieniądze na program "Aktywny rodzic", pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej, podwyżkę dla nauczycieli, podwyżki w sferze budżetówki, a także rentę wdowią. - Lewica dużo załatwiła, a to, co przed nami, to mieszkania - dodał.