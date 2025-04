PKW: jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich Źródło: PKW.gov.pl

Jeśli w dniu wyborów prezydenckich - czyli 18 maja - planujemy być poza miejscem zamieszkania, warto wcześniej wystąpić o zaświadczenie o prawie do głosowania. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Na skróty Gdzie to załatwić i jaki wniosek należy złożyć?

Co, jeśli zaświadczenie zgubimy?

W dniu głosowania wyborca z urzędu będzie ujęty w spisie wyborców w miejscu swojego zameldowania. Co jednak, jeśli 18 maja - gdy odbywa się pierwsza tura wyborów - wyjedziemy i w godzinach otwarcia lokali, czyli od 7 do 21, nie będziemy w stanie do nich dotrzeć?

Zaświadczenie o prawie do głosowania - kiedy wziąć

Jeśli w tym czasie wyborcy nie będzie w miejscu, w którym mieszka - bo np. planuje urlop, wypad weekendowy, czy podróż służbową, już wcześniej może wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania, które pozwoli oddać swój głos w innej komisji wyborczej - tam, gdzie akurat się wybieramy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - gdzie i kiedy złożyć wniosek

Jak informuje PKW, wniosek o zaświadczenie trzeba złożyć najpóźniej do 15 maja, w dowolnym urzędzie gminy w kraju. Wniosek składamy na piśmie do wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta i własnoręcznie podpisujemy. Jak podaje strona PKW przy składaniu wniosku należy przygotować dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty, e-dowód lub paszport. We wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania należy podać dane: nazwisko, imię (imiona), numer PESEL, oraz oznaczyć wybory, których dotyczy wniosek, w tym przypadku wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. Można też podać dane do kontaktu.

Samo zaświadczenie odbierzemy w tym samym urzędzie. Do jego odbioru możemy też upoważnić inną osobę. Jest wydawane bezpłatnie.

Oświadczenie otrzyma osoba, która może głosować, czyli: w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo wybierania - czynne prawo wyborcze.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - gdzie można głosować

Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w kraju, w komisjach utworzonych poza granicami Polski, a także na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - co z drugą turą

Jak informuje PKW w filmie instruktażowym, otrzymamy dwa zaświadczenia - na pierwszą i drugą turę wyborów. Komisja przestrzega, by w dniu głosowania w lokalu wyborczym przekazać komisji właściwe zaświadczenie.

Co jeśli zgubię zaświadczenie o prawie do głosowania

Niestety, jak informuje PKW, jeśli zaświadczenie zostanie zgubione, zniszczone, bądź skradzione, wyborca nie otrzyma kolejnego. Co oznacza, że nie będzie mógł oddać głosu w wyborach prezydenckich. Nie zagłosuje nawet tam, gdzie mieszka, bowiem - jak informuje PKW - osoby, które dostają zaświadczenie, są skreślane ze spisu wyborców i nie są ujęte w żadnym spisie. Wpisuje się je na listę wyborców w dniu głosowania, w obwodzie głosowania, który wybiorą i na podstawie właśnie wydanego zaświadczenia. Bez niego nie mogą zagłosować. Dlatego warto je pilnować.