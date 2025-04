PKW: jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich Źródło: PKW.gov.pl

System e-Wybory już działa. Ułatwia on składanie wniosków w sprawie głosowania za granicą. Te przyjmowane będą do 13 maja. Co należy o nich wiedzieć?

Kluczowe fakty By móc zagłosować za granicą trzeba mieć zaświadczenie o prawie do głosowania lub dopisać się do utworzonego poza krajem spisu wyborców.

Wnioski w sprawie drugiej opcji składać można przez system e-Wybory.

Ten ruszył w czwartek.

Termin na dopilnowanie formalności upływa 13 maja.

Wybory prezydenckie już za kilka tygodni. Start zgłosiło 17 kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek kandydatury dwóch z nich. O tym, kto zostanie kolejnym prezydentem Polacy zadecydują podczas pierwszej i ewentualnej drugiej tury. Te zaplanowano na odpowiednio 18 maja i 1 czerwca. Wyborcy, którzy chcą wziąć w nich udział z zagranicy mają dwie opcje.

Pierwszą jest okazanie w lokalu wyborczym zaświadczenia o prawie do głosowania. O szczegółach tego rozwiązania piszemy tutaj. Drugą możliwością jest dopisanie się do utworzonego przez konsula spisu wyborców. Zrobić to można na trzy sposoby. Najłatwiej jest skorzystać ze strony e-Wybory. Wnioski w tej sprawie można też składać osobiście i wysyłać korespondencyjnie (tradycyjną i elektroniczną pocztą).

Głosowanie za granicą. Jak składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców?

Usługa e-Wybory wystartowała w czwartek. Przy jej pomocy można w prosty sposób złożyć wniosek o dopisanie do utworzonego za granicą spisu wyborców. W formularzu należy podać swój numer PESEL, dane z paszportu bądź dowodu (w krajach UE i innych, do których można wjechać na podstawie dowodu), adres pobytu za granicą, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego i nazwisko rodowe matki.

Ostatnie ma służyć do weryfikacji tożsamości wnioskujących. Jak podkreśla MSZ, do skorzystania z systemu e-Wybory "nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego". "Wystarczy wybrać dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania, a następnie wprowadzić wymagane dane" - dodaje resort. Przypomina on też, że termin na dopełnienie formalności związanych z dopisaniem do zagranicznego spisu wyborców upływa 13 maja.

Osoby, które nie chcą korzystać z systemu e-Wybory mogą złożyć wnioski o dopisanie do spisu osobiście, u odpowiedniego konsula. Istnieje też możliwość wysłania własnoręcznie podpisanego wniosku pocztą lub przesłania jego skanu z własnoręcznym podpisem na adres e-mail właściwego urzędu konsularnego.