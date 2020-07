"Kaczyński jest małym misiem, który przytula wszystkich, ale jak przychodzi do nerwów, to wyzywa nas od chamów"

To, że teraz przez dwa tygodnie środowisko jednego kandydata przestaje nas wyzywać od ruskich onuc, a drugiego od faszystów nie znaczy, że nasi wyborcy mają krótką pamięć – powiedział w "Kawie na Ławę" w TVN24 szef koła poselskiego Konfederacja Jakub Kulesza. Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że Jarosław Kaczyński "jest fajnym, małym misiem, który przytula wszystkich, ale jak przychodzi do nerwów, to wyzywa nas od chamów". Goście programu rozmawiali między innymi o języku w kampanii wyborczej oraz kwestii debaty prezydenckiej.