"Nie zamierzam składać pustych obietnic". Hołownia i Bosak rozpoczęli kampanię

Moja wizja prezydentury opiera się na czterech filarach: bezpieczeństwie narodowym, środowisku naturalnym, solidarnej Polsce oraz samorządach i działalności obywatelskiej - podkreślił w piątek kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. - Konfederacja rozpoczyna kontrrewolucję - oświadczył kandydat partii Krzysztof Bosak.

Hołownia na konferencji prasowej w Warszawie zaprezentował broszurę ze swoim programem. Jak określił, jest to "wizja, jaką wypracował wspólnie z ekspertami i tysiącami Polaków, którzy odpowiedzieli na ankietę w ramach akcji Rozmowy Polaków". - Będziemy mieli w kampanii bardzo wiele prób pomylenia urzędu prezydenta z urzędem premiera. Będzie bardzo wiele obietnic, które zrealizować może tylko rząd - mówił Hołownia. Zadeklarował jednak, że on nie zamierza składać "pustych obietnic".

Szymon Hołownia przedstawił swoją wizję prezydentury PAP/Paweł Supernak

Cztery filary

Wskazał, że jego program opiera się na czterech filarach: bezpieczeństwie narodowym, środowisku naturalnym, solidarnej Polsce, samorządach i działalności obywatelskiej. Mówiąc o bezpieczeństwie narodowym Hołownia podkreślił, że powinno być ono rozumiane w "nowoczesny sposób". "Rozumiane nie tylko militarnie, ale także jako bezpieczeństwo ludzi w cyberprzestrzeni, żyjących w globalnym świecie" - zaznaczył.

Odnosząc się do środowiska naturalnego, Hołownia podkreślił, że powinno być ono na pierwszym miejscu jego programu. - To katastrofa klimatyczna, która do nas zbliża się wielkimi krokami, to kryzys wodny, z którym Polska boryka się, to jakość powietrza w Polsce, która pozbawia życia tysiące Polaków - wskazał Hołownia. Jego zdaniem prezydent państwa powinien zrobić "absolutnie wszystko, aby temu tematowi nadać należny mu status".

Mówiąc o "solidarnej Polsce" Hołownia wyjaśnił, że chodzi o "Polskę, w której zajmujemy się sobą nawzajem". - 30 lat budowaliśmy dom, wyszło nam to całkiem nieźle, a teraz czas zająć się relacjami, które w tym domu panują - troską jednych o drugich - podkreślił. - Potrzebujemy państwa, które będzie sprawniejsze i uważniejsze jeżeli chodzi o ludzi wykluczonych, o tych, którzy z różnych powodów są poza nawiasem społecznym. Musimy ich na nowo włączać - dodał.

Hołownia podkreślił też, że "samorządy są jedną z rzeczy, które udały się w ciągu ostatnich 30 lat najlepiej". - Działalność obywatelska, to jest coś, co jest w Polakach najlepsze. Decydują się zrobić coś, czego nie muszą, aby skleić społeczność i zbudować relację - powiedział. Prezydentura, którą mam nadzieję realizować przez pięć lat, będzie prezydenturą, która będzie ich wyłuskiwała, zwracała na nich uwagę, pokazywała; która, w sytuacji, gdzie coraz częściej pojawiają się zakusy na przejęcie samorządów przez władzę centralną będzie ich rzecznikiem w tej centralnej władzy- zadeklarował..

Wyraził też nadzieję, że uda mu się zrealizować wizję Polski, która jest "i dla wyborców PiS, i dla wyborców Platformy, i Konfederacji, i Lewicy wspólnym domem". - Nie w utopijny sposób, ale przy pomocy wprowadzenia do tego systemu bezpiecznika, który komukolwiek, kto wygra wybory, nie pozwala sięgać za daleko po to, co nasze wspólne – mówił Hołownia.

Bosak: Konfederacja jest siłą, która dziś rozpoczyna kontrrewolucję

Swoja kampanię zainaugurował w piątek w Warszawie także Krzysztof Bosak, kandydat z ramienia Konfederacji Wolność i Niepodległość. Oświadczył, że "Konfederacja jest siłą, która dziś rozpoczyna kontrrewolucję". Zaznaczył przy tym, że Konfederacja jest "siłą połączonych konserwatystów, nurtów wolnościowych, narodowych, tradycjonalistycznych, monarchistycznych, niezależnych grup społecznych".

Krzysztof Bosak zainaugurował kampanię prezydencką PAP/Wojciech Olkuśnik

Bosak o potrzebie utrzymania "suwerenności walutowej" kraju

Prezentując wartości, do których będzie przekonywał "miliony Polaków", Bosak wskazał przede wszystkim na "wielki szacunek i wielkie przywiązanie do suwerenności" Polski, w tym przeciwdziałanie "dalszemu uszczuplaniu suwerenności" przez instytucje unijne, które "mają stałą tendencję do rozszerzania swoich kompetencji".

Odnosząc się m.in. do kwestionowania przez Brukselę przestrzegania praworządności w Polsce, Bosak zauważył, że na podstawie "nikłych podstaw traktatowych, zaczyna nam się z zagranicy narzucać już nie tylko to, jakie wartości mamy wyznawać, ale - co więcej - jakie instytucje powołane ustawą państwa polskiego istnieją, a jakie nie istnieją".

Bosak przekonywał, że właśnie dlatego, że zwłaszcza w świetle Traktatu Lizbońskiego sytuacja jest bardzo skomplikowana, Polska "musi mieć prezydenta, który jest wrażliwy na te kwestie" i który "nie proponuje referendum, w którym będziemy rozważali wpisanie innych organizacji międzynarodowych wprost do naszej konstytucji". Wiceprezes Ruchu Narodowego mówił też o potrzebie utrzymania "suwerenności walutowej" kraju.

Bosak zainaugurował kampanię prezydencką TVN24

"Siła gospodarcza" Polski i "troska o przedsiębiorców"

Mówiąc o polityce obronnej zaznaczył, że będzie zwracał uwagę m.in. na "morale żołnierzy" i obronę terytorialną. Przypomniał, że Konfederacja opowiada się za powszechnym dostępem do broni. Kolejnym priorytetem jest dla niego "siła gospodarcza" Polski i "troska o przedsiębiorców" oraz wolność gospodarczą. Zwrócił uwagę na - jak mówił - "schowanie przez rząd do szuflady" tzw. planu Morawieckiego, czyli Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a zwłaszcza mizerne jego zdaniem efekty integracji agencji rządowych, które miały doprowadzić do zdynamizowania polskiego eksportu. Mówił też o uproszczeniu prawa gospodarczego i pracowniczego, co według niego doprowadziłoby do wzrostu zatrudnienia i ożywienia w gospodarce.

Sądownictwo według Bosaka "leży". Zadeklarował jednak, że nie będzie opowiadał się po żadnej ze stron obecnego sporu, bo - jak ocenił - obydwie "nie mają racji i nie mają dobrej woli". Jako przykład podał niedawne spotkanie opozycji z prezydentem Andrzejem Dudą, przed podpisaniem przez głowę państwa noweli ustaw sądowych.

Wśród kolejnych priorytetów kandydat Konfederacji na prezydenta wymienił "racjonalny, zdrowy model ekologii", co - jak przekonywał - wyklucza niektóre "lewackie pomysły", w tym przenoszenie części produkcji z Europy do np. Azji.

Bosak opowiedział się także za "zdrowym życiem" i oddaniem pacjentom możliwości zarządzania środkami przeznaczanymi przez nich na ochronę zdrowia. Zapewnił też, że będzie mówił podczas kampanii o konieczności zreformowania dziecięcego lecznictwa psychiatrycznego, co - jak ocenił - wielu komitetów wyborczych nie interesuje, bo jest mało popularne.

