Giertych: jeśli Trzaskowski wygra wybory, będziemy mieli koniec rewolucji PiS

W kampanię ubiegającego się o reelekcję prezydenta zaangażowany jest rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Mecenas Roman Giertych pytany w "Kropce nad i", czy może się to "przysłużyć prezydentowi, powiedział, że "to są podróże (po kraju-red.) ministrów, którzy walczą o swoje pensje, bo w jego przekonaniu, jeżeli Rafał Trzaskowski wygra w niedzielę wybory, to będziemy mieli koniec rewolucji PiS".

- Pytanie już wtedy będzie, kiedy upadnie rząd Mateusza Morawieckiego i kiedy dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, a nawet jeżeli nie dojdzie, to wiadomą sprawą jest, że za trzy lata PiS już władzy nie utrzyma - ocenił.

"Nie da się rządzić w takiej sytuacji"

Pytany, dlaczego jego zdaniem, rząd Morawieckiego może upaść, powiedział, że z wielu powodów. - Blisko utraty większości w parlamencie było w maju. Gdyby grupa Jarosława Gowina (prezesa Porozumienia wchodzącego w skład Zjednoczonej Prawicy-red.) przeszła na stronę opozycji, to właściwie już rząd nie miałby większości parlamentarnej. Jeżeli do tego by dodać prezydenta, który byłby z opozycji i Senat, który jest opozycyjny, to nie da się rządzić w takiej sytuacji. Rząd musi upaść - ocenił mecenas.