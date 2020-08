"Wartości, o które walczycie, są dla nas fundamentalnie ważne". Pikieta przed warszawską ambasadą Białorusi

"Żywie Biełaruś!" (Niech żyje Białoruś!) - skandowali uczestnicy protestu, którzy przynieśli między innymi biało-czerwono-białe historyczne flagi tego kraju, uznawane przez prodemokratyczne środowiska na Białorusi za symbol jej niepodległości, w 1995 roku zastąpione przez sztandary nawiązujące do czasów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej.

"Wasza odwaga i determinacja budzą nasz szacunek"

Jednym z organizatorów wiecu był ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Kandydata w wyborach prezydenckich w Polsce nie było w Warszawie, ale odtworzono jego wypowiedź, w której wyraził solidarność z mieszkańcami Białorusi "walczącymi dziś o sprawiedliwe i wolne wybory w swoim kraju". - Szczególnie solidaryzuję się z tymi, którzy zostali uwięzieni, byli torturowani, z tymi, którzy w obawie o życie zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Wasza odwaga i determinacja budzą nasz szacunek - zapewnił.

- Wartości, o które walczycie, są dla nas fundamentalnie ważne. Godność człowieka, wolności i prawo obywateli do decydowania o swoim kraju są tak samo bliskie Polkom i Polakom tworzącym ruch Polska 2050 - powiedział Hołownia.

Wybory na Białorusi

Od 4 do 8 sierpnia trwa głosowanie przedterminowe. Każdy uprawniony do głosowania bez podania przyczyny może w tych dniach zagłosować w dowolnym lokalu. Zdaniem obrońców praw człowieka ten rodzaj głosowania stwarza na Białorusi pole do licznych nadużyć. Obrońcy praw człowieka informują również o wielu przypadkach zatrzymań przez milicję niezależnych obserwatorów. Skarżą się na nich członkowie komisji, zarzucając aktywistom, że utrudniają im pracę.