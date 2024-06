W Monitorze Polskim opublikowano postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego w wyborach 9 czerwca. Z danych PKW wynika, że mandat do PE zdobyło 25 dotychczasowych posłów.

Kto wymienił mandat poselski na miejsce w europarlamencie?

Z komitetu Trzeciej Drogi mandaty do PE zdobyli dwaj dotychczasowi posłowie do Sejmu RP - Michał Kobosko i Krzysztof Hetman. Również dwóch byłych posłów Konfederacji, czyli Grzegorz Braun i Stanisław Tyszka wyjadą do Strasburga. Z Lewicy do europarlamentu dostali się Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.