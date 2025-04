Trzaskowski o Nawrockim: to on wyzwał mnie na debatę i to on chciał debatować Źródło: TVN24

Między przedstawicielami sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego rozwinęła się wymiana zdań co do zasad piątkowej debaty prezydenckiej. Paweł Szefernaker, szef sztabu kandydata PiS-u, oświadczył, że nikt ze sztabu Trzaskowskiego nie zjawił się na jego "zaproszenie" na spotkanie w tej sprawie. "Na Nowogrodzkiej chcecie ustalać? Panowie odrobinę powagi" - napisała z kolei Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Trzaskowskiego.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował kandydatowi PiS Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek (11 kwietnia) w Końskich (Świętokrzyskie). To właśnie tam pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 roku nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości.

Nawrocki po kilku godzinach odpowiedział na propozycję. "Idę po Ciebie" - oświadczył, zwracając się do Trzaskowskiego w mediach społecznościowych. "Do zobaczenia w Końskich" - dodał. Zaznaczył przy tym, że ma "tylko jeden warunek". "Udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te które nie mogą Panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby" - czytamy.

Szefernaker o "ramowych warunki debaty"

Szef sztabu Nawrockiego, poseł PiS Paweł Szefernaker we wpisie na platformie X zwrócił się do szefowej sztabu Trzaskowskiego Wioletty Paprockiej: "Zapraszam dziś o godz. 15.00 do siedziby sztabu Karola Nawrockiego przy Al. Jerozolimskich 99/8 na ustalenie zasad debaty w Końskich".

"Ramowe warunki debaty fair play: debata otwarta dla wszystkich!; rynek w Końskich!; otwarta dla wszystkich mediów!; ustalamy profesjonalne uczciwe zasady co do tematów, czasów i warunków odpowiedzi; debata oczywiście na stojąco!" - wyliczył Szefernaker. "Odwagi! Debatujmy! Polska czeka na ustalenie zasad debaty w Końskich! Zapraszam serdecznie!" - dodał.

Paprocka o "ustaleniach w sprawie debaty"

Debatę są gotowe zorganizować w piątek o godzinie 20 TVN24, TVP i Polsat News. Stacje zaprosiły przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów na spotkanie organizacyjne. Zaproponowano, by odbyło się w czwartek o godzinie 12 w siedzibie Telewizji Polskiej.

Pismo w tej sprawie wystosowane do pełnomocnika komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego opublikowała w serwisie X szefowa sztabu Trzaskowskiego. Podpisali się pod nim: Grzegorz Sajór, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej; Michał Samul, członek zarządu TVN, dyrektor Pionu Informacji TVN, oraz Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

"Jutro o 12:00 ustalenia ws. debaty. Będziemy! Do zobaczenia!" - napisała Paprocka.

Na wpis zareagował po południu Szefernaker. "Ponawiam zaproszenie na dziś o 15:00 w celu ustalenia zasad debaty fair play – otwartej dla wszystkich!" - napisał.

Kolejna wymiana zdań. "Panowie odrobinę powagi"

Kolejna odsłona wymiany zdań między Szefernakierem a Paprocką nastąpiła po godzinie 15.

"Chcemy ustalić szczegóły debaty w Końskich. Niestety, sztab Rafała Trzaskowskiego nie przyszedł na zaproponowane przez nas spotkanie" - napisał Szefernaker.

Chcemy ustalić szczegóły debaty w Końskich. Niestety, sztab Rafała Trzaskowskiego nie przyszedł na zaproponowane przez nas spotkanie.

Chwilę później wpis zamieściła też Paprocka.

"To jeszcze raz po kolei ws. ustalania warunków debat: - Październik 2023 spotkanie sztabów w TVP (byłam ja i był PiS) - Marzec 2024 spotkanie sztabów w TVP (byłam ja i był PiS) A dzisiaj coś na Nowogrodzkiej chcecie ustalać? Panowie odrobinę powagi. Widzimy się jutro o 12:00" - napisała.

"Widzimy się jutro o 12:00."