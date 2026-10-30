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Jak znaleźć grób? Pomogą wyszukiwarki

Czy 1 listopada będzie ciepło? I czy będzie padać?
Ile Polacy wydadzą na Wszystkich Świętych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We Wszystkich Świętych i Zaduszki odwiedzamy groby bliskich. Zdarza się, że nie pamiętamy lub nie wiemy, gdzie dokładnie jest grób kogoś znajomego. Jak odnaleźć grób, jeśli nie znamy jego dokładnej lokalizacji? Pomocne mogą być internetowe wyszukiwarki, które wskażą cmentarze, sektory, rzędy, a niekiedy nawet zdjęcia miejsca pochówku.

Już w najbliższą niedzielę 1 listopada Polacy tłumnie udadzą się na cmentarze, aby odwiedzić groby swoich bliskich, zapalić znicze i złożyć kwiaty. Jak jednak dotrzeć do grobu, gdy nie znamy dokładnie jego lokalizacji lub nie pamiętamy, gdzie się znajduje? Pomocne mogą okazać się internetowe wyszukiwarki lub aplikacje.

Internetowe wyszukiwarki grobów

Jedną z ogólnopolskich wyszukiwarek, na których można szukać informacji o lokalizacji grobów jest Grobonet. Można w niej znaleźć również zdjęcia grobów i mapy cmentarzy, a baza osób pochowanych jest na bieżąco aktualizowana przez administratorów cmentarzy.

Także serwis Mogiły może być pomocny w wyszukiwaniu grobów - w swojej bazie posiada ich ponad milion. Na dostępnej na stronie mapce wyszukać można konkretną diecezję i sprawdzić, czy cmentarz, którego szukamy, znajduje się w katalogu.

Kolejnymi stronami, które mogą być pomocne, są: eCmentarze, która liczy niemal 2 miliony grobów, ksiegazmarlych24.pl, licząca ponad 1,6 mln pochowanych czy webcmentarz.pl.

Wyszukiwarki te najczęściej wymagają wpisania imienia i nazwiska zmarłej osoby, ewentualnie też miejscowości lub województwa, w których znajduje się cmentarz. Dodatkowe dane pozwolą na bardziej precyzyjne wyszukiwanie.

Wyszukiwarki grobów w dużych miastach

Warszawa - Wyszukiwarka grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie; Kraków - Lokalizator grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie; Gdańsk - Wyszukiwarka miejsca pochówku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni; Gdynia - Wyszukiwarka grobów Cmentarze Komunalne w Gdyni  Wrocław - Wyszukiwarka grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu; Łódź - Wyszukiwarka grobów Cmentarzy Komunalnych w Łodzi; Poznań - Wyszukiwarka grobów na poznańskich cmentarzach; Szczecin - Wyszukiwarka miejsca pochówku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie; Bydgoszcz - Wyszukiwarka grobów na cmentarzach komunalnych w Bydgoszczy w serwisie Grobonet; Lublin - Wyszukiwarka grobów w Lublinie prowadzona przez Archidiecezję Lubelską; Rzeszów - Wyszukiwarka grobów Cmentarze komunalne w Rzeszowie Białystok - Wyszukiwarka miejsca pochówku w serwisie Cmentarza Miejskiego w Białymstoku.

W wyszukiwaniu grobów pomoce mogą okazać się też aplikacje na telefon. To na przykład aplikacja Szczecińskie Cmentarze, Cmentarz Koszalin, Groby Środa Wielkopolska czy Stare Powązki, która - poza wyszukiwarką nagrobków na warszawskim cmentarzu - oferuje również między innymi trasy tematyczne i modele 3D wybranych grobów. 

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
1 listopadaWszystkich Świętych
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