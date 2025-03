Dwa pytania za milion dolarów. "Jeżeli nie będzie Amerykanów w NATO, to nie będzie NATO"

W najbliższych tygodniach nie ma zagrożenia, że Ukraina upadnie. Widać, że dynamika rosyjskich działań zmalała - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 generał Sławomir Wojciechowski, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Na pytanie, jak długo Ukraina może bronić się bez wsparcia USA, generał stwierdził, że "to pytanie za milion dolarów". Stwierdził też, że "jeżeli nie będzie Amerykanów w NATO, to nie będzie NATO".

- Mogę potwierdzić to, co powiedział pan premier. Widzimy te scenariusze - skomentował słowa szefa rządu generał Sławomir Wojciechowski. Jak mówił, "ostatnie trzy lata zmieniły optykę postrzegania społeczności wywiadowczej". - W Unii Europejskiej i NATO wszystkie rzeczy muszą być uzgodnione - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24.

- Przez te trudne dni wojny w Ukrainie różnimy się być może, czy to są trzy, cztery lata czy pięć, nawet twierdzimy, że może być to szybciej, przeciwko jakiemukolwiek krajowi - czy NATO, czy sąsiadowi Rosji. Zmiana, jaka nastąpiła przez ostatnie lata, jest taka, że rzeczywiście jest pewna zgodność co do zamiarów Rosji i jej możliwości. My utrzymywaliśmy, że to będzie tak, jak w tej chwili powiedział pan premier. Sceptycy nie mieli racji, po raz kolejny była po naszej stronie – powiedział.