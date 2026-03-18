"Odwagi życzę". Czarzasty pisze do Nawrockiego

Adam Bodar o ślubowaniu sędziów TK: w kancelarii prezydenta trwa rozpaczliwe poszukiwanie argumentów Źródło: Kropka nad i TVN24

Na briefingu prasowym w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił o wyborze sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrał ich Sejm, a teraz, aby objęli oni urząd, muszą złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Nie jest jednak pewne, czy Karol Nawrocki je odbierze, a jego ludzie wskazują między innymi na rzekome błędy proceduralne.

W trakcie swojego wystąpienia Czarzasty zwrócił do Nawrockiego. - Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską - powiedział.

Czarzasty: czekam na pana decyzję

Marszałek Sejmu poinformował następnie, że wysyła dzisiaj do prezydenta pismo i przytoczył jego treść: "Szanowny panie prezydencie, 13 marca 2026 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do artykułu 194 ustęp 1 Konstytucji wybrał na dziewięcioletnią kadencję sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wyborze na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostały panu doręczone".

W związku z powyższym - jak mówił Czarzasty - zwraca się do Nawrockiego "o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm".

- Panie prezydencie, odwagi życzę. Niech pan podejmie decyzję, niech pan się zachowa jak trzeba. Czekam na pana decyzję - dodał.

"Widzę grę pana prezydenta wokół tej sprawy"

Czarzasty pytany, kiedy spodziewa się odpowiedzi, odparł, że "natychmiast". - Trybunał Konstytucyjny to nie jest zabawka (...). PiS doprowadził do tego, że w tej chwili opinia o Trybunale Konstytucyjnym jest albo fatalna, albo w ogóle decyzje Trybunału Konstytucyjnego nie są uznawane - mówił.

Wskazał, że obecnie jest realizowany program naprawczy. Im szybciej będzie to wykonane - tłumaczył Czarzasty - tym lepiej będzie dla Polek i Polaków.

- Widzę grę pana prezydenta wokół tej sprawy. A to Trybunał Konstytucyjny, a to procedura nie taka. Żeby była jasność: nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeżeli chodzi o powołania sędziów - oświadczył marszałek Sejmu.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Na początku lutego posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaskarżyli przyjętą w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy ustawę dotyczącą wyboru sędziów TK przez Sejm. W tle jest spór o powołanie sześciorga nowych sędziów Trybunału, których Sejm wybrał w ostatni piątek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu

Wszyscy zostali zgłoszeni przez Prezydium Sejmu na sześć wakujących dotąd stanowisk w 15-osobowym TK. Po dokonanym przez Sejm wyborze sześciu sędziów TK minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do Nawrockiego, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał od tych sędziów ślubowanie. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B" gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

We wtorek TK bez terminu odroczył rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS. Postanowił też zwrócić się też do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy