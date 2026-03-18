Polska

"Odwagi życzę". Czarzasty pisze do Nawrockiego

Włodzimierz Czarzasty
Adam Bodar o ślubowaniu sędziów TK: w kancelarii prezydenta trwa rozpaczliwe poszukiwanie argumentów
Źródło: Kropka nad i TVN24
Niech pan podejmie decyzję, niech pan się zachowa jak trzeba - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego. Poinformował, że wysłał do niego pismo, w którym apeluje o podjęcie działań w sprawie wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Na briefingu prasowym w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty mówił o wyborze sześciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrał ich Sejm, a teraz, aby objęli oni urząd, muszą złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Nie jest jednak pewne, czy Karol Nawrocki je odbierze, a jego ludzie wskazują między innymi na rzekome błędy proceduralne.

W trakcie swojego wystąpienia Czarzasty zwrócił do Nawrockiego. - Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską - powiedział.

"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było

Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk

Czarzasty: czekam na pana decyzję

Marszałek Sejmu poinformował następnie, że wysyła dzisiaj do prezydenta pismo i przytoczył jego treść: "Szanowny panie prezydencie, 13 marca 2026 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do artykułu 194 ustęp 1 Konstytucji wybrał na dziewięcioletnią kadencję sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wyborze na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostały panu doręczone".

W związku z powyższym - jak mówił Czarzasty - zwraca się do Nawrockiego "o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm".

 - Panie prezydencie, odwagi życzę. Niech pan podejmie decyzję, niech pan się zachowa jak trzeba. Czekam na pana decyzję - dodał.

"Widzę grę pana prezydenta wokół tej sprawy"

Czarzasty pytany, kiedy spodziewa się odpowiedzi, odparł, że "natychmiast". - Trybunał Konstytucyjny to nie jest zabawka (...). PiS doprowadził do tego, że w tej chwili opinia o Trybunale Konstytucyjnym jest albo fatalna, albo w ogóle decyzje Trybunału Konstytucyjnego nie są uznawane - mówił.

Wskazał, że obecnie jest realizowany program naprawczy. Im szybciej będzie to wykonane - tłumaczył Czarzasty - tym lepiej będzie dla Polek i Polaków.

- Widzę grę pana prezydenta wokół tej sprawy. A to Trybunał Konstytucyjny, a to procedura nie taka. Żeby była jasność: nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeżeli chodzi o powołania sędziów - oświadczył marszałek Sejmu.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Na początku lutego posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaskarżyli przyjętą w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy ustawę dotyczącą wyboru sędziów TK przez Sejm. W tle jest spór o powołanie sześciorga nowych sędziów Trybunału, których Sejm wybrał w ostatni piątek.

Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu

Wszyscy zostali zgłoszeni przez Prezydium Sejmu na sześć wakujących dotąd stanowisk w 15-osobowym TK. Po dokonanym przez Sejm wyborze sześciu sędziów TK minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do Nawrockiego, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał od tych sędziów ślubowanie. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B" gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

We wtorek TK bez terminu odroczył rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS. Postanowił też zwrócić się też do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/ads, lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Włodzimierz Czarzasty, Karol Nawrocki, Prezydent RP, Trybunał Konstytucyjny, sędziowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica