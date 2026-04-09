Czarzasty: nie interesuje mnie to, co mówi pan Bogucki

Czarzasty: w tej chwili sędziowie, wybitni sędziowie biorą sprawy w swoje ręce

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowania jedynie od dwojga sędziów TK. W czwartek wszystkich sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie. Nawrocki, mimo zaproszenia, nie przyszedł na uroczystość, ale sędziowie w jej trakcie i tak zwracali się do prezydenta.

Czarzasty po ślubowaniu sędziów TK: nie interesuje mnie stanowisko kancelarii prezydenta

W czwartkowych "Faktach po Faktach" marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uznał, że sprawa ślubowania sędziów "właśnie się zakończyła dla sfery politycznej". - Wszystkie rzeczy, które miały być zrobione, związane z powołaniem, wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i złożeniem przysięgi wobec prezydenta zostały dzisiaj w sposób definitywny zakończone - ocenił. Dodał też, że teraz "wybitni sędziowie biorą sprawy w swoje ręce".

Na pytanie o słowa szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego [zwołał on konferencję prasową, na której zakwestionował ważność ślubowania w Sejmie - red.], Włodzimierz Czarzasty odpowiedział: - Nie interesuje mnie to, co mówi pan Bogucki.

- Od dziś w tej sprawie nie interesuje mnie stanowisko kancelarii prezydenta - podkreślił marszałek.

Tę deklarację powtórzył też w dalszej części rozmowy, zwracając się do Boguckiego. - Panie ministrze, nie interesuje mnie pana zdanie w tej sprawie - stwierdził.

- Kancelaria prezydenta nie jest od interpretowania prawa. Pan Bogucki nie jest członkiem Trybunału Konstytucyjnego - uzasadniał Czarzasty.

Na informację, że Bogucki zapowiedział złożenie w tej sprawie wniosku do TK, Czarzasty odpowiedział, że "dopóki Trybunał Konstytucyjny nie będzie miał 15-osobowego składu, nie interesują go wyroki Trybunału Konstytucyjnego".

- Dosyć psucia prawa - skwitował. Zapewnił też, że jego zdaniem Trybunał ma teraz 15-osobowy skład, oraz zaapelował o "nie wkręcanie się" w mówienie o "antysędziach" którzy złożyli "antyślubowanie" [o "czterech antysędziach" pisał na X Bogucki - red.].

- Proszę państwa, nie dajcie się wkręcać w tego typu argumentacje. Wszystkie te argumentacje padały w momencie, kiedy na nie odpowiadaliśmy. Zarówno co do przedłużenia terminów powołania, co do tego, że sędziowie byli powoływani wszyscy w jednej dacie, jak i [tego,] jaka była procedura - zapewnił.

Czarzasty: ktoś musi być w tej sprawie mądrzejszy

Włodzimierz Czarzasty poinformował też, że zwrócił się 25 marca do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o spotkanie w sprawie sędziów TK. - Trochę mnie to kosztowało, ale ktoś musi być w tej sprawie mądrzejszy. Powiedziałem: jestem do pana dyspozycji w każdej sprawie. Nie chciał rozmawiać - opisał marszałek. Zapewnił, że nie dostał w tej sprawie odpowiedzi.

- Zrobiliśmy wszystko, żeby tę sprawę załatwić merytorycznie, ale są granice. Są granice oszukaństwa, motania i wprowadzania ludzi w błąd. Nie będziemy - jako Kancelaria Sejmu - odpowiadali już na żadne zaczepki. Ten czas się skończył - stwierdził.

- Dzisiaj wobec prezydenta sędziowie złożyli przysięgę. Może pan Bogucki myśleć tak albo inaczej - skwitował Czarzasty.

