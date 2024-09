Zgłoszenie o pożarze mieszkania w wieżowcu przy ulicy Kaliskiej we Włocławku wpłynęło do służb o godzinie 19:30. Ogień pojawił się w na ostatnim piętrze budynku. Mieszkańcy słyszeli również dochodzące z lokalu eksplozje.

Jak przekazał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, w zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby, które podtruły się dymem. - Jedna z nich to lokator mieszkania, w którym doszło do pożaru, a druga zajmuje lokal naprzeciwko. Pozostali mieszkańcy budynku samodzielnie go opuścili - przekazał.