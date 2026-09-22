Władysław Kosiniak-Kamysz: polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem
Wicepremier i minister obrony narodowej poinformował o tym zdarzeniu na X.
"Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem" - napisał. Wyjaśnił, że rosyjski samolot został przechwycony przez polskie maszyny nad Morzem Bałtyckim około 40 kilometrów od polskiego wybrzeża.
"To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości" - podkreślił szef MON.
Samolot Iljuszyn Ił-20 jest maszyną rozpoznawczą i służy do przeprowadzania zwiadu obrazowego i elektronicznego.
Przechwycenia rosyjskich samolotów
Ostatni raz polskie maszyny zostały poderwane do przechwycenia rosyjskiego samolotu na początku września. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w sierpniu i połowie lipca.
Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.