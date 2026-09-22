Polska Władysław Kosiniak-Kamysz: polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem Oprac. Adrian Wróbel |

Kosiniak-Kamysz: jeśli Ukraina nie będzie mogła zestrzeliwać dronów, to będą dolatywać do Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/KosiniakKamysz

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Wicepremier i minister obrony narodowej poinformował o tym zdarzeniu na X.

Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem.



Rosyjski Ił-20 został przechwycony przez nasze myśliwce ok. 40 km od polskiego wybrzeża.



To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie… pic.twitter.com/8o2lVivqWa — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 22, 2026 Rozwiń

"Rosja regularnie testuje wschodnią flankę NATO. Dziś znów nad Bałtykiem" - napisał. Wyjaśnił, że rosyjski samolot został przechwycony przez polskie maszyny nad Morzem Bałtyckim około 40 kilometrów od polskiego wybrzeża.

"To nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości" - podkreślił szef MON.

Samolot Iljuszyn Ił-20 jest maszyną rozpoznawczą i służy do przeprowadzania zwiadu obrazowego i elektronicznego.

Przechwycenia rosyjskich samolotów

Ostatni raz polskie maszyny zostały poderwane do przechwycenia rosyjskiego samolotu na początku września. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w sierpniu i połowie lipca.

Tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.