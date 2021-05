Od niedzieli zmiany przy przekraczaniu granicy z Niemcami

Zmiany na granicy

Obecnie podróżujący z Polski do Niemiec muszą okazać jeszcze przed wjazdem negatywny wynik testu nie starszy niż 48 godzin (od pobrania próbki). Po zmianie, od 9 maja, taki test będzie można wykonać również po wjeździe do Niemiec, w czasie 48 godzin.

Należy pamiętać, że dla określenia zasad wjazdu do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. Oznacza to, że jeżeli ktoś 8 maja przebywa w Polsce, to zasady dotyczące obszaru o szczególnie wysokim ryzyku (test przed wjazdem do Niemiec) dotyczą go do 18 maja.