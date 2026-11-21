Polska Donald Tusk zwrócił się do brytyjskiego premiera. "Do dzieła" Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Tusk po spotkaniu koalicji chętnych: mieliśmy połączenie z Trumpem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PA Wire/PAP/EPA

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"Potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Do dzieła Andy Burnham" - napisał w serwisie X premier Tusk. Do wpisu dołączył dwie flagi: brytyjską i Unii Europejskiej.

We 🇬🇧🇪🇺need each other more than ever before. Let’s go @andyburnham — Donald Tusk (@donaldtusk) November 21, 2026 Rozwiń

Andy Burnham krytyczny wobec brexitu

W piątek odbył się szczyt Wielka Brytania - UE w Brukseli, na którym Burnham spotkał się z przewodniczącymi Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz Rady Europejskiej Antonio Costą. W trakcie szczytu strony ogłosiły porozumienie w sprawie resetu stosunków.

Burnham na późniejszej konferencji prasowej zastrzegł, że ustalenia stanowią prawdopodobnie maksimum tego, co jego rząd może osiągnąć w obecnej kadencji ze względu na czas potrzebny na wdrożenie uzgodnionych rozwiązań.

Donald Tusk i Andy Burnham na szczycie koalicji chętnych w Berlinie (19.11.2026 r.) Źródło zdjęcia: PA Wire/PAP/EPA

Strony uzgodniły pakiet porozumień dotyczących ułatwień w handlu produktami rolno-spożywczymi, współpracy w zakresie systemów handlu emisjami oraz mobilności młodych ludzi. Nie udało się natomiast zakończyć negocjacji w sprawie opłat za studia na brytyjskich uczelniach. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane.

Brytyjski premier w poniedziałek wyraził opinię, że brexit "niepotrzebnie przyjął zbyt radykalną formę, wbrew obietnicom z kampanii referendalnej z 2016 roku i zaszkodził gospodarce, a w dodatku - wbrew deklaracjom jego architektów - nie pozwolił Londynowi na przejęcie kontroli".

- Tak jak w baśni "Nowe szaty cesarza" nikt nie ma odwagi powiedzieć oczywistej prawdy. Ale ja mówię wprost to, co widzę: prawda jest taka, że cesarz jest nagi - stwierdził Burnham podczas przemówienia na bankiecie wydanym przez burmistrza londyńskiego City. Tradycyjnie szef rządu wygłasza wtedy mowę dotyczącą polityki zagranicznej.

Zapewnił też, że jego rząd zmienił podejście do UE na "bardziej pozytywne i konstruktywne", ale zastrzegł, iż nie postuluje powrotu do wspólnoty.

Europejscy liderzy solidarni z Polską

Burnham wraz von der Leyen i Costą w piątek wyrazili solidarność z Polską w związku z naruszeniem jej przestrzeni powietrznej przez obiekty z Rosji. Brytyjski polityk powiedział, że rosyjskie działanie jest absolutnie niedopuszczalne i bezwarunkowo je potępił.

- Z brytyjskiej perspektywy pragnę przekazać wyrazy pełnej solidarności premierowi Tuskowi oraz narodowi polskiemu. Zawsze będziemy was wspierać na wszelkie możliwe sposoby - podkreślił.

Burnham powiedział, że zanim Europa zacznie rozmawiać o kształcie europejskiego bezpieczeństwa, najpierw musi dojść do zawieszenia broni i muszą zostać stworzone podstawy porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Gdy jednak dojdzie do tej rozmowy, "musimy wspólnie i bardzo starannie przemyśleć te kwestie, aby mieć pewność, że w nadchodzącej dekadzie będziemy silniejsi niż w minionej" - dodał. - Niektóre z wyzwań, z jakimi zetknęła się Europa, zaskoczyły nas, nie byliśmy na nie w pełni przygotowani. Mowa tu nie tylko o agresji, ale także o działaniach destabilizujących nasze demokracje oraz innych czynnikach, które miały na celu osłabienie Europy - podkreślił Burnham.