W KULUARACH

14 stron projektu, a posłowie PiS i tak "chwalą w ciemno". Kto przeczytał?

Prezydent Karol Nawrocki
Kraśko: posłowie PiS w sprawie SAFE nie wiedzą, ale się wypowiadają
Źródło: TVN24
Niektórzy chwalili projekt prezydenta w ciemno, bez czytania projektu, bez czytania uzasadnienia - mówił w "W kuluarach" w TVN24 Patryk Michalski. Wspólnie z Piotrem Kraśką i Radomirem Witem komentowali znajomość projektu ustawy o "polskim SAFE zero procent" wśród polityków PiS. Poseł "nie wie, ale on się chętnie wypowiada" - mówił Kraśko.

Kiedy mają być pieniądze z tak zwanego "SAFE zero procent"? "W tej chwili", "są", "będą", "wkrótce" - odpowiadają politycy PiS. Takich nieścisłości było więcej w narracji parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazuje, przynajmniej część z nich nie czytała bowiem prezydenckiego projektu ustawy w tej sprawie.

Kiedy będą pieniądze z "SAFE zero procent"? Odpowiadają politycy PiS
Źródło: TVN24

- Pytamy ludzi, którzy przekonują nas, że prezydent zaprezentował świetny projekt, plan prezesa Glapińskiego jest doskonały, że oni ufają, że to jest najlepsza droga, jeżeli chodzi o wzmocnienie inwestycji, jeżeli chodzi o polską armię. Dlatego zadajemy im te pytania, bo jeżeli ktoś mówi, że coś jest super, to zakładamy, że cokolwiek wiedzą - mówił "W kuluarach" w TVN24 reporter TVN24 Radomir Wit.

14 stron projektu, 22 strony uzasadnienia. Kto przeczytał?

- Opowiadali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że ta propozycja prezydenta w sprawie tego rzekomego "SAFE zero procent" jest absolutnie genialna. Pytani o to, czy czytali, czy nie czytali, odpowiedzi były różne - zdradził dziennikarz TVN24 i autor programu "News Michalskiego" Patryk Michalski.

- Niektórzy mówili, że mają bardzo wiele obowiązków, a ja tylko chciałem powiedzieć, że ten projekt ustawy prezydenta ma jedynie 14 stron i naprawdę myślę, że posłowie, którzy przygotowują się do swojej pracy, mogą znaleźć czas, by te 14 stron przeczytać - wyjaśnił.

"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE

WARSZAWA

- Niektórzy chwalili w ciemno, bez czytania projektu, bez czytania uzasadnienia. Uzasadnienie ma 22 strony. Myślę, że naprawdę to nie jest umiejętność, która wykracza poza możliwości polskiego parlamentarzysty - mówił Michalski.

Leonard Krasulski o prezydenckim SAFE: bardzo mi się podoba
Źródło: TVN24

"Nie wie, ale chętnie się wypowiada"

- Rozumiałbym, gdyby posłowie mieli pretensje, że my im zadajemy pytanie naprawdę z przeróżnych dziedzin - mówił dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Kraśko. - Ale w tym tygodniu w Sejmie nie było ważniejszej sprawy niż SAFE unijny, SAFE prezydencki zero procent - dodał.

Jak mówił, "poseł zapytany, czy wie, na czym opiera swoje przemyślenia pan prezydent, mówi, że nie". - Bo on nie wie, ale on się chętnie wypowiada - dodał.

Czy Jan Dziedziczak zna szczegóły projektu prezydenta? "Nie"
Źródło: TVN24

- Poseł chwali coś, czego tak naprawdę nie do końca może rozumieć, bo nie wie, bo nie zapoznał się - powiedział Michalski. - A nawet gdyby się zapoznał, to tym bardziej zobaczyłby, że tych źródeł finansowania w tym projekcie nie ma - dodał.

Nawrocki zawetował ustawę o SAFE

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Ocenił, że uderza ona "w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne". W piątek informacja o zawetowaniu ustawy, wraz z uzasadnieniem, pojawiła się na stronach kancelarii prezydenta.

Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu

Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaJakub Zulczyk

Wcześniej prezydent przedstawił wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim, jak to nazwali, "Polski SAFE 0 procent". W Sejmie złożony został dotyczący jej projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Zakłada on utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Po zapowiedzi prezydenta ws. weta do ustawy o SAFE rząd przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na pożyczki z SAFE. Zgodnie z uchwałą ws. programu Polska Zbrojna pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

OGLĄDAJ: Czarnek "podbijał serca swoich kolegów i koleżanek". Co robił w hotelu poselskim?
Przemysław Czarnek

Czarnek "podbijał serca swoich kolegów i koleżanek". Co robił w hotelu poselskim?

Przemysław Czarnek
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Czytaj także:
imageTitle
"Lewandowski nie jest zbyt czujny pod bramką". Zaskakująca ocena Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Znamy skład Polaków na Vikersund. Wyjątkowy występ dla Tomasiaka
EUROSPORT
GettyImages-2266676385
Obroniła piłkę meczową, ma tytuł. Zjawiskowy finał dla Sabalenki
RELACJA
Brzoskwinie w Katalonii zakwitły
Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie
METEO
imageTitle
Jeden piłkarz, dwa kuriozalne gole samobójcze. W niespełna dwie minuty
EUROSPORT
imageTitle
Polka pokonała mistrzynię olimpijską. Potem pogrzebał ją błąd
EUROSPORT
Silny wiatr w Czechach spowodował pożar lasu
Silny wiatr u naszych sąsiadów. Łamał drzewa i wywołał pożar lasu
METEO
Czy polityka rządu doprowadzi do polexitu? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24
Pełczyńska-Nałęcz: nie możemy przegapić ważnego momentu, jak Brytyjczycy
Polska
imageTitle
Miami Open bez Djokovicia. Serb wycofał się z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
Huśtawka nastrojów Polaków po osobliwym konkursie w Oslo
EUROSPORT
imageTitle
Trudny tydzień Rakowa. Nie dał rady Górnikowi
EUROSPORT
Az-Zawajda
Izrael atakuje w Strefie Gazy. Kilkanaście osób nie żyje, w tym policjanci
Świat
16 min
pc
Uciekła z lekcji do kina. Małgosia Turzańska o swojej drodze po Oscara
Fakty+
imageTitle
Lider pokonany u siebie. Ścisk na szczycie tabeli ekstraklasy
EUROSPORT
Noc, opady, deszcz, droga
Pas dużego zachmurzenia przyniesie nocą opady
METEO
imageTitle
Vingegaard dopiął swego w Paryż - Nicea. Najlepszy wynik od 1939 roku
EUROSPORT
Rozprawa w sali kinowej
W bunkrze, na łodzi i w sali kinowej. Nietypowe miejsca rozpraw sądowych
Marta Korejwo-Danowska
imageTitle
Takiej dyskwalifikacji jeszcze nie było. Skoczek Oslo pomylił z Lahti
EUROSPORT
Burza, noc
Strefa wyładowań wędruje nad krajem
METEO
Raphinha
Pewna wygrana Barcelony. Lewandowski zmarnował swoje szanse
EUROSPORT
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem
METEO
Polska transplantologia ma powody do dumy
Padł rekord. Polska transplantologia ma powody do dumy
Zdrowie
imageTitle
Holenderka najlepsza w Trofeo Binda. Niewiadoma-Phinney liczyła na więcej
EUROSPORT
Szwedzkie służby w drodze do przejęcie tankowca Sea Owl I
Zatrzymali statek na Bałtyku. Rosyjski kapitan aresztowany
Świat
imageTitle
Sensacyjny zwycięzca wietrznej loterii w Oslo. Szczęśliwe punkty Polaków
EUROSPORT
Modżtaba Chamenei
Rządzi od tygodnia, ani razu nie pokazał się publicznie
Świat
Kamil Stoch
Niedzielny konkurs w Oslo - zapis relacji
EUROSPORT
imageTitle
Wicelider wypchnięty z trasy przez własnego pomocnika. "Kuriozalne okoliczności"
EUROSPORT
Amerykańscy żołnierze w bazie Ali Al Salem w Kuwejcie, 1 stycznia 2020 roku
Amerykańsko-włoska baza zaatakowana dronem. Są straty
Świat
Nie żyje pasażerka
Wjechał wprost pod szynobus. Zginęła pasażerka
WARSZAWA
