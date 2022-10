Z wojewodami o węglu. Premier: będę miał bardzo dokładne instrukcje

- Mamy ciepło systemowe i tutaj troszczymy się o to, żeby do elektrociepłowni dotarł węgiel, żeby gaz był możliwy również do nabycia. Ale mamy też to ciepło pochodzące ze źródeł indywidualnych, czyli z pieców - mówił Morawiecki. Dodał, że "ilość węgla zgromadzonego już w portach sięga około czterech milionów ton, a więc nie są to małe ilości".